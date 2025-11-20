Bayern droht ein Neuer-Ausfall

Beim FC Bayern herrscht seit heute ein Fragezeichen auf der Torhüterposition. Nach Angaben von ‚Sky‘ verpasste Manuel Neuer krankheitsbedingt die heutige Trainingseinheit. Ob der Stammkeeper rechtzeitig zum Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) wieder fit wird, ist offen. Als Ersatz steht Jonas Urbig (22) bereit.

Neben Neuer fehlten die DFB-Rückkehrer Joshua Kimmich (30) und Serge Gnabry (30) sowie Innenverteidiger Minjae Kim (29), sie arbeiteten individuell. Der langzeitverletzte Jamal Musiala (22) befindet sich weiterhin im Aufbautraining.