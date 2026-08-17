Verrücktes XXL-Angebot für Fernandes

Die Süper Lig rüstet kräftig auf. Mo Salah (34) verstärkt Trabzonspor, Romelu Lukaku (33) hat sich Fenerbahce angeschlossen und für Besiktas geht ab sofort Dusan Vlahovic (26) auf Torejagd. Einzig bei Galatasaray gab es bislang noch keinen Blockbuster-Neuzugang. Das soll sich aber noch ändern, denn die Löwen planen einen Angriff auf Bruno Fernandes.

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‚The Telegraph‘ berichtet von einem Gala-Vorstoß beim portugiesischen Nationalspieler. Um den 31-Jährigen aus England nach Istanbul zu lotsen, wollen die Verantwortlichen ganz tief in die Tasche greifen.

Einen Wechsel zu Gala will man Fernandes mit einer Verdopplung seines Gehalts schmackhaft machen. Präsident Dursun Özbek bereitet demzufolge einen Vierjahresvertrag mit einer Vergütung von unglaublichen 21 Millionen Euro netto pro Saison für Fernandes vor.

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50 Millionen Ablöse

Für Manchester United wären weitere 50 Millionen Euro als Ablöse eingeplant – 35 Millionen Euro als Sockelablöse, 15 Millionen Euro über Boni. Ob der Premier League-Klub sich darauf einlässt, ist allerdings fraglich. Eine 65-Millionen-Ausstiegsklausel im Vertrag von Fernandes ist vergangenen Monat abgelaufen. Der Leistungsträger gilt im Old Trafford eigentlich als unverkäuflich.