Nur ein Tor und keine Vorlage in fünf Spielen, dazu einige vergebene Großchancen und auffällig viele Stockfehler. Beim gestrigen 5:0-Sieg gegen Bodö/Glimt fiel er klar ab, kassierte die FT-Note 5: Luis Díaz ist außer Form.

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Das kann angesichts des Mammutprogramms des kolumbianischen WM-Fahrers mit 66 Pflichtspielen in der vergangenen Saison und einem zu kurzen Urlaub gut begründet werden. Díaz wird auch wieder konstant bessere Auftritte hinlegen.

Große Sorgen müssen sich die Bayern also nicht machen. Ohnehin nicht in einer solch frühen Saisonphase. Und auch manche Unkenrufe, der FCB hätte sich besser mal um einen klaren Backup für Díaz bemüht oder aber Arijon Ibrahimovic (22/FC Augsburg) gehalten, sind nur die halbe Wahrheit.

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Sechs Spieler für drei Positionen

Denn der Bayern-Kader liefert Alternativen, um Díaz mal eine Verschnaufpause zu verschaffen. Für die offensive Dreierreihe stehen schließlich inklusive Díaz gleich sechs Topspieler zur Verfügung.

Nach Díaz‘ Auswechslung gegen Bodö/Glimt spielte Ismael Saibari (25) auf links. Dafür infrage kommt auch Serge Gnabry (31), der nach seiner Adduktorenverletzung vor dem Comeback steht und den Großteil seiner Karriere auf dem Flügel verbrachte.

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Jamal Musiala (23) kann über links seine Dribblingstärke einbringen. Vielleicht nimmt man ihm auch etwas Last von den Schultern, wenn er erstmal aus dem dichten Zentrum weichen müsste. Dort würde ohnehin gerne Michael Olise (24) spielen, was wiederum Lennart Karl (18) auf rechts neue Einsatzmöglichkeiten verschaffen würde.

Bayerns offensivfreudige Linksverteidiger

Weitere Díaz-Alternativen sind die etatmäßigen Linksverteidiger Alphonso Davies (25) und Nathaniel Brown (23). Beide sind auch weiter vorne schon erprobt. Man darf gespannt sein, für welche Option sich Vincent Kompany im Bundesliga-Spitzenspiel bei der SV Elversberg am Sonntag (17:30 Uhr) entscheidet.