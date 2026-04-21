FC Bayern: Überraschende Ansage von Kim

Min-jae Kim war in seinen ersten beiden Saisons in München Stammspieler, ist mittlerweile aber nur noch der Backup für die gesetzten Innenverteidiger Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (30). Eine Situation, mit der sich der Koreaner bestens arrangiert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber ‚footballist.co.kr‘ sagt der 29-Jährige jedenfalls: „Mit der Zeit habe ich erkannt, dass es auch positive Seiten hat.“ Zum Beispiel könne er die hohe Intensität des Bayern-Spiels besser mitgehen, wenn er zwischendurch Pausen bekomme.

„Daher denke ich, dass die aktuelle Situation gut ist“, so Kim, „ich habe immer geglaubt, dass regelmäßiges Spielen die Lösung ist, aber jetzt bin ich mit meiner Rolle als Herausforderer zufrieden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sommerwechsel immer wieder Thema

Das wiederum lässt auch durchaus Rückschlüsse auf Bayerns Kaderplanung zu. Kim gilt eigentlich schon lange als Verkaufskandidat, weckt unter anderem großes Interesse von Juventus Turin und Fenerbahce.

Von Spielerseite besteht aber offenbar keine Notwendigkeit zur Veränderung. Kims hochdotierter Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2028. Vor knapp drei Jahren war er für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zum FCB gekommen.