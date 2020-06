HSV nimmt LASK-Profi Michorl ins Visier

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison blickt der Hamburger SV auch nach Österreich. Laut ‚Sky Austria‘ ist Peter Michorl vom Linzer ASK ein Kandidat bei den Hanseaten. Der 25-Jährige überzeugt diese Saison im zentralen Mittelfeld mit 26 Torbeteiligungen (sieben Tore, 19 Assists) in 44 Einsätzen. Allerdings soll der Linksfuß nur im Aufstiegsfall ein konkretes Thema beim HSV werden.

Angesprochen auf eine etwaige Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 datierten Vertrag lässt sich Michorl nicht in die Karten schauen: „Vertragsdetails will ich nicht besprechen. Es sind jetzt noch drei Spiele, die ich zu 100 Prozent bestreiten will, dann gehen wir in den Urlaub. Dann werden wir sehen, was rauskommt.“ Bis dahin dürfte dann auch die Ligazugehörigkeit der Hamburger geklärt sein.