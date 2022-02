United: Zweifelt Rangnick an Ronaldo?

Die Fragezeichen hinter der Zukunft von Cristiano Ronaldo bei Manchester United werden größer. Laut den ‚Manchester Evening News‘ hat Ralf Rangnick große Bedenken, mit dem inzwischen 37-jährige Portugiesen als Sturmoption Nummer eins in die kommende Saison zu gehen. Der Superstar erlebt eine der schlimmsten Torflauten seiner Karriere. Lediglich ein Treffer gelang CR7 in den zurückliegenden zehn Pflichtspielen.

Weil mit Edinson Cavani (35) aktuell die einzige Mittelstürmer-Alternative aufgrund von Leistenproblemen ausfällt, erhält Ronaldo quasi keine Verschnaufpausen. Ein Umstand, der Rangnick dem Vernehmen nach gar nicht schmeckt. Der Fußballlehrer, der ab Sommer in beratender Funktion für den Klub tätig sein wird, wies jüngst darauf hin, dass United einen deutlich jüngeren Angreifer verpflichten müsse und bezeichnete den Bedarf im Sturm als „offensichtliche Sache“. Ronaldos Vertrag am Old Trafford läuft noch bis 2023.