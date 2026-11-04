Harry Kane steht kurz vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim FC Bayern München. Seit Wochen wird um die genaue Ausarbeitung bestimmter Klauseln und Boni gefeilscht. Die Einigung ist laut dem Torjäger „extrem nah“. Bis 2029 wird der Engländer an den deutschen Rekordmeister gebunden – und wird dabei ordentlich abkassieren.

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Neben dem auch weiterhin fürstlichen Gehalt werden wieder einige Möglichkeiten integriert sein, dieses durch gute Leistungen weiter aufzubessern. Diese gibt es im bisherigen Arbeitspapier zuhauf, wie die ‚Sport Bild‘ aufdeckt. Unter anderem kassierte der 33-Jährige erst kürzlich durch eine Ballon d’Or-Klausel knapp eine Million Euro.

„Weitere festgeschriebene Sonderprämien“ sind zumeist an Tore gebunden. Kane erhält einen Bonus in jeder Saison, in der er Torschützenkönig der Bundesliga wird. Das gelang dem Angreifer in allen bisherigen drei Spielzeiten im Bayern-Trikot. Die äquivalente Version für die Champions League musste nur in der Saison 2023/24 ausgezahlt werden. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde Kane Dritter und Zweiter der Königsklassen-Schützenliste.

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Auch die Auszeichnung mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas vergütet der FCB seinem Goalgetter. Zweimal stand Kane bisher mit jeweils 36 Toren (2023/24 und 2025/26) oben im Ranking.

Trotz der erneut zu erwartenden hohen Bonuszahlungen dürften sich alle verantwortlichen beim Klub übe die bevorstehende Verlängerung des England-Kapitäns freuen – auch wenn diese womöglich teuer wird.