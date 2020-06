Rennes heiß auf Morelos

Stades Rennes will sich für die anstehende Champions League-Teilnahme mit einem Angreifer aus Schottland verstärken. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr, bemüht sich Rennes um eine Verpflichtung von Alfredo Morelos von den Glasgow Rangers. Auch Vereine aus der Premier League befinden sich unter den Interessenten.

Der 24-jährige Kolumbianer befindet sich seit Jahren in guter Form. Auch in dieser Spielzeit stellt der 1,77 große Angreifer mit 29 Treffern und zehn Assists in 46 Pflichtspielen seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Vertraglich ist Morelos noch bis 2023 an Glasgow gebunden. Bei einer Ablöse von 15 Millionen Euro wären die Schotten allerdings gesprächsbereit.