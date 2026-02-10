Kamada kommt auf den Markt

In Daichi Kamada verliert Crystal Palace im Sommer voraussichtlich den nächsten Leistungsträger. Laut ‚Sky Sports‘ wird der 29-Jährige nach aktuellem Stand seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein ablösefrei verlassen. Es gebe aktuell keinerlei Gespräche für eine Ausweitung des Arbeitspapiers.

Wohin es Kamada im Sommer zieht, ist noch nicht klar. Der offensive Mittelfeldspieler war vor eineinhalb Jahren ablösefrei von Lazio Rom nach London gewechselt. Unter Oliver Glasner spielte der Ex-Frankfurter vor seiner langwierigen Oberschenkelverletzung eine wichtige Rolle. Wie Glasner und voraussichtlich auch Knipser Jean-Philippe Mateta (28) wird auch Kamada Palace im Sommer den Rücken kehren. Kapitän Marc Guéhi (25/Manchester City) ist diesen Schritt bereits im Januar gegangen.