Kompany gibt Verletzungsupdate

Der FC Bayern München kann voraussichtlich zeitnah wieder auf Min-Jae Kim und Luis Díaz (beide 29) zurückgreifen. Das erklärte FCB-Coach Vincent Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Unentschieden in der Champions League gegen den FC Arsenal (2:2) am gestrigen Mittwochabend: „Ich hoffe, dass beides ähnlich von der Zeit ist. Das heißt, nicht so lange, vielleicht weniger als eine Woche.“

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Innenverteidiger Kim musste zur Halbzeit ausgewechselt werden, der zuletzt angeschlagene Flügelspieler Díaz kam erst in der Schlussphase ins Spiel, musste den Platz allerdings kurz vor Abpfiff wieder verlassen. Grund zur Sorge sieht Kompany jedoch in beiden Fällen nicht: „Ganz große Verletzungen sind, glaube ich, schon ausgeschlossen.“