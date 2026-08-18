Abwehrlösung: Zwei spannende Kandidaten für die Eintracht

Die 0:7-Niederlage gegen den FC Brentford am vergangenen Wochenende legte schonungslos die Schwächen in der Defensive von Eintracht Frankfurt dar. Vor Toresschluss soll laut der ‚Bild‘ deshalb noch ein Innenverteidiger verpflichtet werden, der auf Anhieb gehobenes Bundesliga-Niveau hat und ausreichend Erfahrung mitbringt.

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Die finanziellen Mittel der Eintracht sind zwar begrenzt, dennoch werde aktuell „mit Hochdruck“ an einem Deal gearbeitet. In diesem Zusammenhang bringt die ‚Bild‘ zwei spannende Kandidaten ins Spiel.

Beide mit Bundesliga-Vergangenheit

Laut dem Boulevardblatt ist unter anderem Diogo Leite (27) ein Kandidat bei der SGE. Nach drei Jahren bei Union Berlin ist der Linksfuß aktuell vereinslos und dementsprechend ablösefrei zu haben. Dem Portugiesen sollen jedoch auch zahlreiche andere Angebote vorliegen.

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Darüber hinaus werde Thilo Kehrer (29), ehemaliger Schützling von Trainer Adi Hütter bei der AS Monaco, in Frankfurt ebenfalls diskutiert. Die Monegassen sind in diesem Sommer wohl bereit, den gebürtigen Tübinger abzugeben. Hütter schätze den Ex-Schalker sehr und würde einen Transfer begrüßen. Der ‚Bild‘ zufolge ist jedoch fraglich, ob Kehrer für die Eintracht finanzierbar wäre.