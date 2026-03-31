Füllkrug: Erst WM, dann Schalke?

Sein letzter Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft liegt knapp zehn Monate zurück – dennoch darf sich Niclas Füllkrug nach aktuellem Stand der Dinge gute Chancen auf eine Teilnahme an der diesjährigen WM ausrechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ findet sich der 33-Jährige hinter Kai Havertz (26) und Nick Woltemade (24) als Stürmer Nummer drei auf dem Zettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder. Füllkrug stehe somit „auf dem Sprung in den WM-Kader“.

Das bedeute im Umkehrschluss nicht, dass Deniz Undav (29) aus dem 26-köpfigen-Aufgebot fliegt. Vielmehr sei der VfB-Star von Nagelsmann als dritter Zehner hinter Jamal Musiala (23) und Serge Gnabry (30) eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Füllkrug für Dzeko?

Bis zum 12. Mai – dann verkündet der Bundestrainer seinen WM-Kader – kann sich die Rollenverteilung respektive -besetzung insbesondere mit Blick auf mögliche Ausfälle selbstredend noch verändern. Sollte Füllkrug beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko allerdings dabei sein, ist es für ihn eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Dem Vernehmen nach muss sich der Ex-Bremer im Anschluss an die Saison nämlich nach einem neuen Arbeitgeber umschauen, schließlich ist nicht davon auszugehen, dass der AC Mailand die mit West Ham United ausgemachte Kaufoption über fünf bis zehn Millionen Euro ziehen wird. Stattdessen könnte Füllkrug nach Deutschland zurückkehren. Erst jüngste machte das Gerücht die Runde, der FC Schalke befasse sich für den Falle eines Bundesliga-Aufstiegs mit dem kopfballstarken Neuner.