Bei Mergim Berisha zeigt die Karrierekurve weiter nach unten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass unter Umständen sogar ein Aus beim 1. FC Kaiserslautern im Winter möglich ist. Sollte ein Verein Interesse am 28-jährigen Mittelstürmer zeigen, könnte der ehemalige Nationalspieler die Roten Teufel schon im Januar verlassen.

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Spätestens mit Ablauf seines Vertrags im Sommer steht der Abschied wohl schon fest. In seinen acht Ligaeinsätzen für Lautern erzielte der Angreifer kein Tor und steuerte auch keinen Assist bei. Durch die Rückkehr von Ivan Prtajin (30) nach überstandener Verletzungspause wird die Luft im Sturm noch dünner. Die Einsatzminuten unter Trainer Torsten Lieberknecht dürften dementsprechend noch geringer ausfallen als bisher.