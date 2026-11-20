Der FC Barcelona hat Außenverteidiger-Talent Xavi Espart langfristig gebunden. Das vorherige Arbeitspapier lief noch bis 2028, nun hat der 19-Jährige einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen bis 2030 unterschrieben.

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Der La Masia-Absolvent war im Sommer zu den Profis aufgerückt und zählt seitdem zu den Stammspielern unter Trainer Hansi Flick. In wettbewerbsübergreifend neun Spielen stand der Spanier von Beginn an auf dem Platz und kommt dabei auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Zuletzt musste Espart verletzungsbedingt pausieren.