Lautern im Rennen um Brahimi

Der 1. FC Kaiserslautern hat eine potenzielle Verstärkung für die Offensive in Brasilien ausgemacht. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato bekundet der Zweitligist Interesse an Billal Brahimi (25) vom FC Santos. Auch Klubs aus Saudi-Arabien und Nordamerika sowie die französischen Erstligisten AJ Auxerre, FC Nantes und Le Havre AC führen Gespräche mit dem Management des Flügelstürmers. Dazu ist Serie A-Klub Pisa SC an Brahimi dran.

Erst im September war der vierfache algerische Nationalspieler nach seinem Vertragsende beim OGC Nizza zu Santos gewechselt. Dort spielt der Linksfuß aber gar keine Rolle und kam auch wegen vereinsinterner Probleme erst ein Mal zum Einsatz. Mit Blick auf die WM könnte Brahimi nun erneut den Arbeitgeber wechseln. Sein Vertrag beim Neymar-Klub läuft bis Dezember 2026.