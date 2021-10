Kohfeldt und Wolfsburg: Kann das überhaupt passen?

„Dieses Team hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Dynamik und Intensität gegen den Ball ausgezeichnet“, sagte Florian Kohfeldt bei seiner Vorstellung. Seine Aufgabe sei es nun, die verunsicherte Mannschaft dort wieder hinzuführen, um ähnlich erfolgreichen Fußball wie in der vergangenen Saison zu spielen.

Soweit, so logisch. Doch blickt man auf den bisherigen Werdegang von Kohfeldt, wird schnell klar, dass seine Philosophie bislang eine ganz andere war. Mit geordnetem Spielaufbau, längeren Ballpassagen und ohne intensives Pressing oder Gegenpressing hatte er den SV Werder vor rund drei Jahren zu einer Art Gegenentwurf des typischen Bundesliga-Teams geformt.

Werder war Europapokal-Aspirant und Kohfeldt wurde für seine Idee von vielen Experten gefeiert. Was folgte, waren einige falsche Personalentscheidungen, schmerzhafte Abgänge wie der von Dreh- und Angelpunkt Max Kruse und die Versteifung auf konstruktiven Fußball. Die Aspekte Dynamik und Körperlichkeit wurden vernachlässigt. Als es dann schlechter lief für die Bremer, versuchte es Kohfeldt mit sehr defensivem Spiel. Und schnell wurde klar, dass sein Kader für diese Interpretation des Fußballs physisch nicht ausgelegt war.

Es folgten der sportliche Niedergang, der im Abstieg gipfelte und für immer mit den Namen Florian Kohfeldt und Frank Baumann verknüpft bleiben wird.

Was passiert in Wolfsburg?

Doch was bedeutet all das jetzt für Kohfeldts Amtszeit in Wolfsburg? Hohes Pressing, überfallartiges Umschaltspiel und körperliche Dominanz sind Teilaspekte, die der 39-Jährige in seiner Bremer Zeit geflissentlich vernachlässigte.

Aber genau hier will er nach eigener Aussage kurzfristig den Hebel ansetzen. Blickt man auf den Kader, der ihm dafür zur Verfügung steht, ist das auch der logische Schluss.

Taktischer Kompromiss

Man darf gespannt sein, welchen neuen Input Kohfeldt seiner Mannschaft mit auf den Weg geben will, sobald man wieder stabiler auftritt. Für geduldige Ballpassagen fehlt den Wölfen aktuell noch das Personal, blickt man alleine auf die äußerst robuste, aber fußballerisch recht limitierte Viererkette mit Kevin Mbabu, Maxence Lacroix, John Anthony Brooks und Jérôme Roussillon.

Es wird spannend zu beobachten, wie sich Kohfeldt und Wolfsburg annähern. Herauskommen könnte ein erfolgversprechender Kompromiss aus vielen Teilaspekten des Fußballs. Klar ist aber auch: Ein folgerichtiger Nachfolger von Mark van Bommel respektive Oliver Glasner ist Kohfeldt nicht.