Gruda-Explosion bei RB: Folgt jetzt der Sommer-Deal?

Beim 5:0-Kantersieg von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend ließ Brajan Gruda sein ganzes Potenzial aufblitzen. Zwei Treffer und eine Vorlage markierte der technisch versierte Offensivakteur im Duell gegen den direkten Konkurrenten um die Champions League-Plätze. Damit verdiente sich der 21-Jährige die Auszeichnung zum FT-Spieler des Spieltags.

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Doch wie lange dürfen sich die Leipziger an Grudas Qualitäten erfreuen? RB lieh den Linksfuß im Winter von Brighton & Hove Albion aus, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Die Zukunft des Ex-Mainzers ist daher offen – und doch „liegt nahe“, dass die Sachsen das Gespräch mit dem Premier League-Klub über einen dauerhaften Wechsel suchen werden, berichtet der ‚kicker‘.

Bleibt Gruda in Leipzig?

Mit seinem Gala-Auftritt gab Gruda ein Bewerbungsschreiben ab. Trainer Ole Werner schwärmte anschließend: „Wir haben vom ersten Tag an alle gemerkt, dass das ein Spieler ist, der uns helfen kann und uns charakterlich gut zu Gesicht steht. Er passt sehr gut in die Kabine. Er ist ein feiner Fußballer, versteht das Spiel und kann mehrere Positionen spielen. Wir haben ihn sehr gerne hier. Er macht uns besser und stärker.“

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Mit Blick auf eine mögliche Festverpflichtung hielt sich der Coach bedeckt: „Alles andere werden Themen sein, die dann zwischen den Vereinen und zwischen Spieler und Verein geklärt werden müssen. Erstmal sind wir froh, dass er da ist und uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Alles andere wird die Zeit zeigen.“

Gruda hofft noch auf WM-Teilnahme

Unterdessen macht sich Gruda noch Hoffnungen, auf den WM-Zug aufzuspringen. Für die anstehende Länderspielpause wurde der Youngster für die deutsche U21 nominiert. „Mit guten Leistungen sind alle Türen offen“, so der Wirbelwind, der im Vorfeld der Heim-EM 2024 beim Vorbereitungscamp des DFB teilnehmen durfte, auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft bislang aber noch wartet.