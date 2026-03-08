Kurswechsel beim BVB: Die Gründe zum Brandt-Abschied

Die Zeit von Julian Brandt bei Borussia Dortmund findet nach der laufenden Spielzeit ein Ende. Sieben Jahre lang trug der 29-Jährige das schwarz-gelbe Trikot. Dass die Verantwortlichen sich gegen ein neues Vertragsangebot für den offensiven Mittelfeldspieler entschieden, kam plötzlich, wurde im Vorfeld aber offenbar ausführlich durchdacht.

Nach Informationen der ‚Bild‘ gab es zwei Hauptgründe für die Trennung vom 48-fachen Nationalspieler. Der erste Grund ist das Gehaltsgefüge. Mit acht Millionen Euro Jahresgehalt gehört Brandt zu den Topverdienern im Team. Seine Leistung rechtfertigte das nicht immer. Die Gehaltsstruktur soll verändert werden, Topverdiener sollen nur die absoluten Leistungsträger sein.

Grund zwei ist ein genereller Umbruch im Kader der Borussia. Auch die Hierarchie innerhalb der Mannschaft soll dabei verändert werden. Alteingesessene werden näher unter die Lupe genommen und neue Führungsspieler sollen etabliert werden. Ein Neuaufbau ist angedacht, der zwangsläufig personelle Veränderungen auf Spielerebene fordert.

Auch Brandt war unschlüssig

Dass Brandt seine Zelte in Dortmund abbricht, geht allerdings nicht alleine auf einen Bruch von Vereinsseite zurück. Der gebürtige Bremer hatte dem Bericht zufolge ebenfalls starke Zweifel an einer Verlängerung, liebäugelt schon länger mit einem Wechsel ins Ausland und ist außerdem mit seiner Pendelrolle zwischen Bank und Startelf unzufrieden.