Entscheidung im Pulisic-Poker

Christian Pulisic wird sich offenbar dem AC Mailand anschließen. Laut Fabrizio Romano hat der FC Chelsea die jüngste Offerte der Rossoneri angenommen. Diese beläuft sich dem Vernehmen nach auf bis zu 22 Millionen Euro. Eine Einigung zwischen Pulisic selbst und den Italienern soll es bereits seit geraumer Zeit geben.

Der 24-jährige US-Amerikaner ist noch bis 2024 an Chelsea gebunden. Den Blues bietet sich also in der aktuellen Transferperiode letztmalig die Chance, eine adäquate Ablöse mit dem Ex-Dortmunder einzunehmen. Auch Olympique Lyon buhlte um die Dienste des Flügelspielers, der aber lieber nach Mailand wechseln möchte.

