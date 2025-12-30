Medien: Nürnberg trifft Klose-Entscheidung

Nach einigem Hin und Her ist die Entscheidung um eine Vertragsverlängerung von Miroslav Klose wohl gefallen. Laut der ‚Bild‘ ist die Unterschrift des Nürnberg-Trainers nur noch eine Frage des Zeitpunkts. Das am Saisonende auslaufende Arbeitspapier soll voraussichtlich bis 2028 verlängert werden. Der 2:1-Sieg gegen Hannover 96 zum Hinrunden-Abschluss habe womöglich die letzten Zweifel beseitigt.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou lässt durchblicken: „Wir haben schon gesprochen und werden nochmal zusammensitzen. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das wie immer tun. Vor dem Trainingsstart am Freitag wird aber nichts mehr passieren.“ Nach schwachem Saisonstart drohte Klose sogar die Entlassung, inzwischen haben die Franken die Kurve gekriegt und belegen Platz acht der zweiten Liga.