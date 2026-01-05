Wolfsburg intensiviert Werben um Detourbet

Auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler fokussiert sich der VfL Wolfsburg anscheinend auf Mathys Detourbet vom französischen Zweitligisten ES Troyes AC. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Niedersachsen erste Gespräche mit dem 18-Jährigen geführt. Dieser steht bereits seit einigen Monaten auf dem Scoutingzettel der Wölfe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Konkurrenz ist jedoch groß. Wie FT exklusiv berichtete, sind neben Manchester City, der AS Rom und der AS Monaco einige Bundesligisten am französischen U20-Nationalspieler dran. Laut ‚kicker‘ liebäugelt Wolfsburg nach aktuellem Stand eher mit einem Transfer im Sommer, sei für den Fall eines Wettbietens noch in diesem Januar jedoch „gewappnet“. Die Roma hatte im vergangenen Sommer acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni für den Mittelstürmer geboten.