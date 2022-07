Ten Hag holt Martínez nach Manchester

Manchester United vermeldet den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Lisandro Martínez wechselt von Ajax Amsterdam ins Old Trafford und unterschreibt dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2027. Die Niederländer erhalten eine Ablöse von 57,37 Millionen Euro für den argentinischen Defensivallrounder. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf 67,37 Millionen ansteigen. Der Medizincheck steht noch aus.

In Manchester trifft Martínez auf Erik ten Hag, der den 24-Jährigen im Sommer 2019 bereits von Defensa Y Justicia zu Ajax geholt hatte. Seitdem stand der Argentinier in insgesamt 118 Pflichtspielen für die Amsterdamer auf dem Platz.

Nach Linksverteidiger Tyrell Malacia (22) ist Martínez der zweite Neuzugang des laufenden Transferfensters bei den Red Devils. Im Old Trafford ist der 24-Jährige voraussichtlich als Innenverteidiger eingeplant. Unter ten Hag spielte er bei Ajax aber auch schon hinten links und auf der Sechs.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez