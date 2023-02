BVB II: Preußer-Nachfolger gefunden?

Ein Ex-Zweitliga-Trainer könnte bei Borussia Dortmund auf den gestern entlassenen Christian Preußer folgen. Die ‚Bild‘ und ‚RevierSport‘ berichten übereinstimmend, dass Jan Zimmermann ein Kandidat bei den Schwarz-Gelben ist. Auch der 43-Jährige selbst tendiere zu einem Wechsel ins Ruhrgebiet.

Zum Hintergrund: Neben dem Reserveteam des BVB bekundet auch der Hallesche FC Interesse an dem gebürtigen Hannoveraner. Aufgrund des Angebots der Dortmunder habe der Übungsleiter jedoch um Bedenkzeit bis zum heutigen Dienstagmittag gebeten. Letztmals stand Zimmermann im November 2021 an der Seitenlinie. Seinerzeit trainierte der derzeit vereinslose Coach Hannover 96. In 17 Spielen unter seiner Führung holten die 96er durchschnittlich 1,18 Punkte.

