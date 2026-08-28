Sportvorstand Max Eberl und CEO Jan-Christian Dreesen haben kürzlich ihre Verträge beim FC Bayern verlängert, jetzt soll der nächste Funktionär langfristig gebunden werden. Das Portal ‚Absolut Bayern‘ berichtet, dass die Münchner auch Sportdirektor Christoph Freund mit einem neuen Arbeitsvertrag ausstatten wollen. Hinsichtlich der Weiterbeschäftigung des Österreichers herrsche längst Einigkeit in den Gremien des Rekordmeisters.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Monaten sammelte Freund dem Bericht zufolge einige Pluspunkte mit seiner Arbeit. Unter anderem soll er sehr dafür geworben haben, Lennart Karl zu den Profis hochzuziehen und fest einzuplanen. Der 18-Jährige zahlte das Vertrauen an seine Unterstützer mit herausragenden Leistungen zurück.