Einigung: Mateta vor 30-Millionen-Transfer

Jean-Philippe Mateta (28) könnte die Premier League in Kürze Richtung Italien verlassen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat sich der AC Mailand mit Crystal Palace in der vergangenen Nacht auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro verständigt. Milan will den Transfer unbedingt noch in dieser Transferperiode eintüten.

Knackpunkt bleibt die Verpflichtung von Jörgen Strand Larsen (25), den Palace als Mateta-Ersatz bei den Wolverhampton Wanderers loseisen will. Mittlerweile sollen sich aber auch bei dieser Personalie die Klubs handlungseinig sein, die Ablöse wird umgerechnet auf bis zu 58 Millionen Euro inklusive Boni taxiert.