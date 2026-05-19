Neuer-Entscheidung: Nagelsmann informiert Baumann

Die deutsche Nationalmannschaft tritt mit Manuel Neuer (FC Bayern) als klarer Nummer eins bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA an. Laut ‚Bild‘ hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann mittlerweile angerufen und ihm die Degradierung persönlich mitgeteilt.

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Damit muss der 35-Jährige, der nach Jahren des Wartens ins DFB-Tor gerückt war und die komplette WM-Qualifikation gespielt hatte, dem fünf Jahre älteren Neuer Platz machen, der eigentlich nach der Heim-Europameisterschaft 2024 zurückgetreten war. Noch am Samstag hatte Nagelsmann sich im ‚Aktuellen Sportstudio‘ um eine klare Antwort herumgewunden und darauf verwiesen, dass er zuerst mit den Spielern sprechen wolle. Dies ist offenbar nun geschehen.

Baumann trotzdem dabei

Nicht bekannt ist, wie Baumann auf die Schocknachricht reagiert hat, doch laut der Boulevardzeitung hat der TSG-Rekordspieler dem Nationalcoach zugesichert, trotzdem für die WM zur Verfügung zu stehen – dann als Ersatzspieler für den fünffachen Welttorhüter.

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Ein kleines Hintertürchen könnte für Baumann noch offenstehen. Die Verletzungssorgen bei Neuer sind noch nicht aus der Welt geschafft. Dieser musste im finalen Saisonspiel seiner Bayern gegen den 1. FC Köln (5:1) mit Wadenproblemen ausgewechselt werden. Laut ‚Bild‘ handelt es sich nach neuesten Erkenntnissen definitiv nicht um eine strukturelle Verletzung, dennoch sei Vorsicht geboten.

Ein Einsatz im DFB-Pokalfinale am Samstag (20 Uhr) gegen den VfB Stuttgart sei theoretisch möglich. In den kommenden Tagen will der Keeper im Training jedoch – vor allem im Hinblick auf die WM, auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Die offizielle Kaderbekanntgabe findet am Donnerstag um 13 Uhr statt.