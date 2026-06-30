Ideenlos, körperlos & formlos: Die DFB-Zeugnisse nach dem WM-Aus

Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus bei der Heim-Europameisterschaft hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann selbstbewusst verlauten lassen, dass es vor allem schade sei, dass man nun zwei Jahre warten müsse, bis man Weltmeister wird.

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Die Ansage steht in starkem Kontrast zu den nun gezeigten Leistungen und der Stimmung im Land. Es muss sich einiges ändern, bevor bei der EM 2028 in Großbritannien ein neuer Anlauf genommen werden kann. FT hat die einzelnen Mannschaftsteile und den Trainer unter die Lupe genommen.

Torhüter

Völlig unnötig hat Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Reaktivierung von Manuel Neuer und der Ausbootung der bisherigen Nummer eins Oliver Baumann einen zusätzlichen Nebenkriegsschauplatz geschaffen, der intern und extern für Unruhe gesorgt hat.

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Neuer wirkte nicht fehlerlos und konnte sich aufgrund des frühen Ausscheidens nicht gegen große Gegner beweisen. Auch der parierte Elfmeter gegen Paraguay war am Ende nicht entscheidend. Der 40-Jährige hat sein letztes großes Turnier für Deutschland gespielt.

Note: 3,5

Verteidigung

Die Abwehr wirkte selten wirklich sattelfest. Nico Schlotterbeck schied nach eineinhalb Gruppenspielen verletzt aus, Jonathan Tah konnte seine starken Leistungen nicht ins Nationaltrikot überführen. Joshua Kimmich offenbarte große Tempodefizite auf der rechten Abwehrseite, die von allen Gegnern als Schwachstelle ausgemacht wurde. Das war bereits vor dem Turnier immer wieder Thema.

Lediglich Nathaniel Brown konnte beeindrucken und zeigte, warum der FC Bayern für einen Transfer des Linksfußes 55 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überweisen möchte. Dennoch kann die Leistung des 23-Jährigen die Gesamtbewertung nur wenig beschönigen. Deutschland spielte nicht einmal zu Null und keiner der anderen Verteidiger konnte sein Normalniveau abrufen.

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Note: 4

Sollte Julian Nagelsmann seinen Posten räumen? Ja, ein neuer Trainer muss frischen Wind bringen Nein, er sollte mit jungen Spielern den Wiederaufbau angehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mittelfeld

Das eigentliche Herzstück des deutschen Spiels war während des kompletten Turniers (ausgenommen das Spiel gegen FIFA-Zwerg Curaçao) ein Totalausfall. Mit Ausnahme von Felix Nmecha, der in den ersten beiden Partien stark aufspielte, konnte kein Profi überzeugen und die eigentlich berechtigten hohen Erwartungen erfüllen. Aleksandar Pavlovic wirkte auf der Doppelsechs in Zweikämpfen völlig überfordert und zeigte sich ungewohnt fahrig im Passspiel.

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Die offensive Dreierreihe um Florian Wirtz, Jamal Musiala und Leroy Sané konnte in den entscheidenden Spielen zu keinem Zeitpunkt echte Offensivgefahr entwickeln. Es fehlte an Ideen, an Tempo und an Spielfreude.

Während Wirtz auf seiner Seite einigermaßen mit Brown harmonierte, rieb sich Sané in Nagelsmanns notgedrungenem Taktik-Tandem mit Kimmich defensiv auf und war offensiv wirkungslos. Maximilian Beier wirkte als Sané-Ersatz fehlplatziert, Nadiem Amiri zeigte gute Ansätze, bekam aber kaum eine Chance.

Note: 5,5

Sturm

Allein aufgrund des hohen Scoring-Outputs fällt es schwer, die Angreifer besonders negativ zu bewerten. Kai Havertz ließ immer wieder aufblitzen, welche Klasse er besitzt. Der 27-Jährige ist jedoch kein echter Knipser und hat nach seiner langen Verletzungspause noch nicht genug Spielpraxis.

Deniz Undav schickte sich an, eine der Entdeckungen des Turniers zu werden, sein Stern verglühte jedoch schnell. Nick Woltemade erhielt unerklärlicherweise lange keine Chance. Zudem fehlte allen Angreifern häufig die nötige Unterstützung aus dem wenig kreativen Mittelfeld.

Note: 3

Trainer

Julian Nagelsmann gab vor und während der Endrunde eine mehr als unglückliche Figur ab. Von dem bejubelten Heilsbringer der Heim-EM ist nicht mehr viel übrig. Fragwürdige Nominierungsentscheidungen, dünnhäutige Interviews und schwer nachvollziehbare taktische Maßnahmen sorgten für wenig WM-Stimmung im Land und dürften auch innerhalb der Mannschaft für Reaktionen gesorgt haben.

Abseits des Spiels gegen die Elfenbeinküste fand der Bundestrainer während des Turniers keinen richtigen Hebel, um die Mannschaft zu besseren Leistungen anzutreiben. Das Aus gegen Paraguay ist eine echte Blamage, die WM als Ganzes ein großer Rückschritt für den DFB.

Dazu kommt: Viele der Problemfaktoren wurden bereits vor dem Turnier vorausgesagt. Zugutehalten muss man Nagelsmann, dass sich mit Lennart Karl, Nico Schlotterbeck und Serge Gnabry drei potenzielle Stammspieler verletzt haben.

Note: 5