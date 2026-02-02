Schalke: Einigung bei N’Diaye

Der FC Schalke steht kurz vor der Verpflichtung von Moussa N’Diaye. Laut der ‚WAZ‘ haben sich alle Parteien auf einen Wechsel verständigt. Lediglich der Medizincheck stehe beim Linksverteidiger noch aus.

Der 23-jährige Senegalese vom RSC Anderlecht stammt aus der Jugend des FC Barcelona und spielt seit dreieinhalb Jahren in Belgien. In dieser Saison ist er meist auf der linken Abwehrseite gesetzt. Insofern könnte den Knappen auf den letzten Metern noch ein echter Coup gelingen.