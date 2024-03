Nach Pokal-Aus: Virkus wählt deutliche Worte

Bei Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat das Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Drittligist FC Saarbrücken (1:2) Spuren hinterlassen. Im ‚ZDF‘ sagte der Manager: „Wir sind alle sehr enttäuscht. Das müssen wir erstmal sacken lassen.“ Im Anschluss wurde Virkus im Gespräch mit ‚Sky‘ etwas deutlicher: „Wenn wir das Tor machen, ist Ruhe, aber das schaffen wir nicht. So was ist dann irgendwann eine Frage der Qualität. Da erwarte ich Lösungen von der Mannschaft und Lösungen aus dem Staff.“

Auch ein klarer Fingerzeig in Richtung des Trainerteams um Coach Gerardo Seoane. Schließlich verpassten die Fohlen am gestrigen Dienstag in Saarbrücken die große Gelegenheit auf eine Titelchance. Im Halbfinale hätte Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf den Bundesligisten gewartet. Die Roten Teufel stecken derzeit mitten im Abstiegskampf, dementsprechend wäre für die Fohlen der Weg ins DFB-Pokalfinale und einer damit verbundenen möglichen Europapokalqualifikation möglich gewesen.