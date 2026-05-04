Bundesligist mischt bei Mbow mit

Im Sommer könnte für Moustapha Mbow der nächste Karriereschritt bevorstehen. ‚RMC‘ berichtet, dass zahlreiche Vereine Interesse am 1,92 Meter großen Innenverteidiger des FC Paris angemeldet haben. Auch aus der Bundesliga soll ein namentlich nicht genannter Klub bereits Kontakt zu den Vertretern des 26-jährigen Senegalesen aufgenommen haben.

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Etwas konkreter wird der Radiosender bei den Interessenten aus der Premier League. Crystal Palace, der FC Fulham und West Ham United sollen Mbow sogar schon konkrete Angebote vorgelegt haben. Auch in der Ligue 1 gibt es wohl Klubs, die den Abwehrspieler gerne verpflichten würden. Allerdings deutet aktuell mehr auf einen Wechsel ins Ausland hin.