Medien: Richards einig mit Crystal Palace

Chris Richards steht womöglich vor einem endgültigen Abgang vom FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich der 22-jährige Verteidiger bereits mit Crystal Palace einig. Jetzt gilt es für die Engländer, den Bayern ein Angebot zu unterbreiten, das der Rekordmeister akzeptiert.

In der abgelaufenen Saison war der US-Amerikaner an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Im Kraichgau entwickelte sich der Youngster zum Stammspieler. Auch der Bundesligist zeigte in den vergangenen Wochen starkes Interesse an einer Festverpflichtung von Richards, nun deutet aber wohl alles auf einen Wechsel nach England hin.