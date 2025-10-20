Gündogan hat noch nicht genug

Ilkay Gündogan (34) schließt eine längere Zukunft bei Galatasaray nicht aus. Gegenüber dem ‚kicker‘ lässt der Mittelfeldspieler durchblicken, dass er sich einen Verbleib über das Vertragsende 2027 hinaus vorstellen kann. „Vielleicht bleibe ich sogar noch länger, je nachdem, was mein Körper sagt“, erklärt Gündogan und betont: „Ich habe es noch nicht satt, Fußballer zu sein.“

Parallel treibt der Ex-DFB-Kapitän seine Pläne für die Zeit nach der Karriere voran. „Insgesamt ist das Trainerthema natürlich ein sehr großes für mich. Deswegen habe ich ja auch schon angefangen, meine Lizenzen zu machen, weil ich mich da definitiv sehe, nach der aktiven Karriere“, so Gündogan. Kurzfristig liege der Fokus jedoch auf sportlichen Zielen mit Gala, eine Entscheidung über die fernere Zukunft wolle er später treffen.