Vuskovic verkündet Zukunftsentscheidung

Besser hätte es für Luka Vuskovic kaum laufen können. Beim 3:2-Sieg über den SC Freiburg erzielte der Innenverteidiger das zwischenzeitliche 2:1 für den HSV. Kurz vor Schluss wurden dann sowohl er als auch Fabio Vieira ausgewechselt und verließen unter dem donnernden Applaus der sich erhebenden Fans den Platz.

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Eine bezeichnende Geste von Trainer Merlin Polzin. Schließlich verliebte sich das Hamburger Publikum im Laufe der Saison in die beiden Leihspieler, die nun möglicherweise zum letzten Mal im Volksparkstadium aufgelaufen sind.

Vor allem bei Vuskovic stehen die Zeichen klar auf Abschied, wie der 19-jährige Kroate selbst nach dem Spiel verkündete. Laut ‚kicker‘ erklärte Vuskovic in der Mixed Zone, dass er den HSV zu „99,9 Prozent“ verlassen wird. Für ihn geht es also aller Voraussicht nach zu Stammverein Tottenham Hotspur zurück.

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Was passiert mit Vieira?

Im Fall Vieira können sich die Hamburger allerdings noch Hoffnungen machen – wenngleich wohl keine großen. Zwar verkündete der Portugiese nicht seinen Abschied und kann ohnehin per Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro verpflichtet werden. Angesichts dieses hohen Preises ordnet der ‚kicker‘ aber ein, dass der Spielmacher „ziemlich sicher“ nicht zu halten sein wird.