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Premier League

118 Millionen: Der Favorit im Scott-Poker

von Julian Jasch - Quelle: The Mirror
Alex Scott im Bournemouth-Trikot @Maxppp

Im Werben um Alex Scott (23) wähnt sich der FC Chelsea anscheinend in der Pole Position. Einem Bericht des ‚Mirror‘ zufolge führen die Blues das Rennen um den begehrten Mittelfeldspieler des AFC Bournemouth an. Unter anderem der FC Liverpool soll ebenfalls die Angel ausgeworfen haben.

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Im zurückliegenden Sommer hatten die Cherries den englischen Nationalspieler (zwei Länderspiele) noch für unverkäuflich erklärt. Das könnte sich in der kommenden Wechselperiode ändern, sofern ein entsprechendes Angebot eintrifft. Als aufgerufene Ablöse standen zuletzt umgerechnet rund 118 Millionen Euro im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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