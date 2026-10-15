118 Millionen: Der Favorit im Scott-Poker

Im Werben um Alex Scott (23) wähnt sich der FC Chelsea anscheinend in der Pole Position. Einem Bericht des ‚Mirror‘ zufolge führen die Blues das Rennen um den begehrten Mittelfeldspieler des AFC Bournemouth an. Unter anderem der FC Liverpool soll ebenfalls die Angel ausgeworfen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zurückliegenden Sommer hatten die Cherries den englischen Nationalspieler (zwei Länderspiele) noch für unverkäuflich erklärt. Das könnte sich in der kommenden Wechselperiode ändern, sofern ein entsprechendes Angebot eintrifft. Als aufgerufene Ablöse standen zuletzt umgerechnet rund 118 Millionen Euro im Raum.