Voglsammer wechselt zu Union Berlin

Union Berlin fahndete in den vergangenen Wochen intensiv nach nach einem neuen Stürmer. Wunschlösung war nach FT-Informationen Zweitliga-Torschützenkönig Serdar Dursun (29). Den ablösefreien Noch-Darmstädter haben aber unter anderem auch Werder Bremen, der HSV, Schalke 04 und Besiktas im Visier.

Also befasste sich Union vorsorglich mit Alternativen – und hat diese in Andreas Voglsammer gefunden. Der 29-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bei Arminia Bielefeld nicht verlängert und am heutigen Donnerstag an der Alten Försterei unterschrieben.

Dem Vernehmen nach boten die Ostwestfalen einen neuen Dreijahresvertrag. Vergeblich, Voglsammer zieht es nach fünfeinhalb Jahren bei der Arminia in die Hauptstadt.

„Zu neuen Ufern aufbrechen“

„Andreas ist ein robuster und kraftvoller Stürmer, der eine Mannschaft mitreißen kann. Wir sind überzeugt davon, dass seine Spielweise gut zu uns passt. Er ist selbst torgefährlich, spielt aber jederzeit mannschaftsdienlich. Einen solchen Stürmer ablösefrei verpflichten zu können, freut uns sehr“, erklärt Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Voglsammer sagt: „Nach fünfeinhalb Jahre bei der Arminia, in denen wir mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dem anschließenden Klassenerhalt sehr erfolgreich waren, möchte ich noch einmal zu neuen Ufern aufbrechen. Union kenne ich aus vielen Spielen als Gegner. Der Weg, den die Mannschaft und der Verein in den letzten Jahren genommen haben, ist beeindruckend. Ich freue mich sehr darauf, nun Teil dieses Teams zu werden und dazu beizutragen, die sportlichen Ziele in den drei Wettbewerben zu erreichen.“