El Mala reagiert auf DFB-Nominierung

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Said El Mala hat sich zu seiner Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ brachte der Offensivspieler seine Freude zum Ausdruck: „Kann man gar nicht alles begreifen, was in dieser Woche alles passiert ist. Braucht man ein bisschen länger für.“

Der 19-Jährige wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann unter der Woche zum ersten Mal für den DFB-Kader nominiert. In der Bundesliga ist er beim 1. FC Köln mit sechs Torbeteiligungen in neun Bundesligaspielen der Shootingstar der Saison.

