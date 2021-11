Kroos-Berater glaubt an Karriereende bei Real

Für Toni Kroos ist ein Abschied von Real Madrid zurzeit kein Thema. „Ich glaube persönlich, dass er seine Karriere bei Real Madrid beenden wird. Er hat mir mit keiner Silbe gesagt, dass er den Verein gerne verlassen würde“, erklärt Volker Struth, Berater des Ex-Nationalspielers, im Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘ von ‚Sport1‘-Reporter Florian Plettenberg.

Jüngst waren Gerüchte aufgekommen, die Kroos mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung brachten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2023 an Real gebunden.