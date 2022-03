Thalhammer nach Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg freut sich auf Maximilian Thalhammer. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der defensive Mittelfeldspieler zur nächsten Saison ablösefrei vom SC Paderborn. In Regensburg erhält Thalhammer einen Vertrag bis 2025.

Bereits in der Spielzeit 2018/19 lief der mittlerweile 24-Jährige als Leihspieler für den Jahn auf. Nun freut er sich auf die Rückkehr im Sommer: „Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen des SSV Jahn. Ich kenne Mersad (Selimbegovic, Trainer, Anm. d. Red.) noch von meiner damaligen Zeit in Regensburg, das gibt mir ein gutes Gefühl. Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, passt zu mir und und deshalb bin ich davon überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen zu können.“