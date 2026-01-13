Eintracht: Sorgen um Ebnoutalib

Das Lazarett bei Eintracht Frankfurt hat sich bei der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart vergrößert. Laut Dino Toppmöller sieht es bei Younes Ebnoutalib „nicht ganz so gut“ aus. „Er geht morgen zum MRT. Danach wissen wir genau, was die Thematik ist. Er hat einen Schlag auf Oberschenkel und Knie abbekommen und ist weggeknickt. Wir hoffen natürlich das Beste.“ Der 22-Jährige war nach einer Viertelstunde mit Jeff Chabot (27) zusammengeprallt und konnte nicht mehr weiterspielen.

Für ihn kam der wiedergenesene Jean-Mattéo Bahoya (20) in die Partie. Wie lange Neuzugang Ebnoutalib ausfallen wird, ist noch unklar. Schon vor der Partie hatte die SGE vermeldet, dass Can Uzun (20) mit einer Fußverletzung ausfällt. Auch hier stehen weitere Untersuchungen noch aus.