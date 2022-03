United: Fernandes kassiert ab

Umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro kassiert Bruno Fernandes derzeit pro Jahr bei Manchester United. Im Januar 2020 kam der offensive Mittelfeldspieler für 63 Millionen Euro von Sporting Lissabon und unterschrieb bis 2025 im Old Trafford.

Mehr als drei Jahre vor Vertragsende will United nun schon verlängern. Beide Parteien sind sich einig. Für Fernandes bedeutet der neue Kontrakt einen satten Gehaltssprung. Nach Informationen der ‚Times‘ wird der portugiesische Nationalspieler künftig knapp 15 Millionen Euro pro Spielzeit einstreichen.

Bis zu welchem Jahr das neue Arbeitspapier datiert sein wird, ist noch nicht bekannt. So oder so hat Fernandes gut verhandelt. Und bei den Red Devils kann man sich sicher sein, dass der 27-Jährige die besten Jahre seiner Karriere im Old Trafford verbringen wird.