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22-Millionen-Angebot: Nene in die Bundesliga?

Dorgeles Nene zählt zu den großen Stars der türkischen Süper Lig. Führt sein Weg im Sommer in die Bundesliga?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Takvim
1 min.
Dorgeles Nene jubelt euphorisch @Maxppp

Der VfB Stuttgart bemüht sich offenbar sehr konkret um Außenstürmer Dorgeles Nene von Fenerbahce. Die türkische Tageszeitung ‚Takvim‘ berichtet, dass der Bundesligist ein Angebot über 22 Millionen Euro für den pfeilschnellen Rechtsfuß abgegeben hat.

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Momentan berate man beim Istanbuler Klub darüber, wie man mit dieser Offerte umgehen möchte. Fakt ist: Mit zehn Treffern und sieben Vorlagen in 25 Ligaspielen zählt Nene zu den absoluten Leistungsträgern, ab einer gewissen Summe müsste Fenerbahce allerdings über einen Verkauf nachdenken.

Vertraglich gebunden ist Nene noch bis 2030, insofern hält der türkische Klub die Zügel in der Hand. Dennoch könnte für den malischen Nationalspieler, der auf beiden Flügeln und als Mittelstürmer agieren kann, nach nur einem Jahr bei Fenerbahce der nächste Karriereschritt anstehen.

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