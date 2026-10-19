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Bundesliga

BVB: Ricken verkündet gute Nachrichten

Bei Borussia Dortmund war die Verletzung von Konstantinos Karetsas ein Wermutstropfen beim 0:0 gegen Union Berlin. Geschäftsführer Sport Lars Ricken gibt ein Update.

von Dominik Sandler
1 min.
Giannis Konstantelias (l.) und Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp

Der Schock saß tief, als Konstantinos Karetsas gegen Union Berlin (0:0) wegknickte. Sofort waren seine Mitspieler da, kümmerten und sorgten sich. Die Befürchtungen, Karetsas würde wie der zweite griechische Sommer-Neuzugang Giannis Konstantelias (23/Kreuzbandriss) lange ausfallen, waren real.

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Wenige Tage später kann Schwarz-Gelb aufatmen. Ganz so schlimm wie befürchtet ist die Verletzung bei Karetsas nicht. Geschäftsführer Sport Lars Ricken bestätigt am Montagmorgen vor dem Abflug nach Baku: „Wir hatten Glück im Unglück, es sah zunächst schlimmer aus. Kos Ausfall tut uns für die kommenden Spiele natürlich weh, aber wir können das als Mannschaft auffangen. Nach dem Heimspiel gegen Frankfurt schauen wir von Tag zu Tag, wie es mit der Genesung weitergeht.“

Der 18-Jährige fehlt mit einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk am Dienstag (18:45 Uhr) gegen Sabah FK in der Champions League und am Wochenende gegen die SGE, schon im DFB-Pokal gegen Werder Bremen in acht Tagen könnte dann das Comeback erfolgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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