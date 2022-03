Idrizi verlängert auf Schalke

Blendi Idrizi bindet sich an den FC Schalke 04. Wie die Königsblauen mitteilen, wurde der bis 2023 laufende Vertrag des 23-Jährigen vorzeitig um ein weiteres Jahr ausgedehnt. In der aktuellen Spielzeit konnte sich der Youngster nachhaltig bei den Profis etablieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Blendi hat hier auf Schalke eine hervorragende Entwicklung genommen“, unterstreicht Sportdirektor Rouven Schröder, „über seine Arbeit in der U23 hat er sich bereits in der 1. Bundesliga für Profieinsätze empfohlen und in einer schwierigen Phase des Klubs wichtige Erfahrung gesammelt, von der er jetzt profitiert. Er ist durch seine guten Leistungen in dieser Saison ein wichtiger Baustein in der Mannschaft geworden. Als Klub freuen wir uns, dass sich erneut ein Spieler aus der Knappenschmiede bei den Profis etablieren konnte und den eingeschlagenen Weg mit uns weitergeht.“

19 Pflichtspiele bestritt Idrizi, inzwischen vierfacher Nationalspieler des Kosovo, in dieser Spielzeit. Dabei durfte der in der Offensive flexibel einsetzbare Rechtsfuß auch seinen ersten Profitreffer bejubeln.

Der gebürtige Bonner ist froh über die Verlängerung: „Der Klub hat mir in den vergangenen Monaten viel Vertrauen entgegengebracht und mir die Möglichkeit gegeben, den Sprung aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga zu schaffen. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte auch in den kommenden Jahren alles daransetzen, Schalke 04 wieder im Oberhaus zu etablieren.“