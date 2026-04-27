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10 Millionen: Lenz vor überraschendem Bundesliga-Wechsel

Lange wähnte sich Eintracht Frankfurt im Werben um Cajetan Lenz in der Pole Position. Jetzt geht der Zuschlag einem Bericht zufolge an die unmittelbare Bundesliga-Konkurrenz.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Cajetan Lenz im VfL-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt geht bei Cajetan Lenz (19) plötzlich leer aus. ‚Sky‘ zufolge geht der Zuschlag an die TSG Hoffenheim. Die Rede ist von einer Einigung zwischen allen Parteien.

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Der VfL Bochum werde mit einer Sockelablöse über zehn Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Boni entschädigt. Dem defensiven Mittelfeldspieler selbst winkt im Kraichgau ein bis 2031 datiertes Arbeitspapier.

Lenz gelang in der laufenden Spielzeit der Durchbruch in Bochum und mauserte sich sogar zum Stammspieler. Darauf wurden zahlreiche Bundesligisten aufmerksam, darunter auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Frankfurt soll sich zuletzt sogar schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen U20-Nationalspieler befunden haben, zieht nun aber doch den Kürzeren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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