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Bundesliga

Antony erläutert Bayern-Absage

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Antony mit Ball im Zweikampf @Maxppp

Außenstürmer Antony hat über das Interesse des FC Bayern aus dem Sommer 2025 gesprochen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der 26-jährige Brasilianer, warum er sich letztlich für Betis Sevilla entschied: „Das war natürlich eine große Ehre. Ich habe großen Respekt vor Bayern München und auch vor Vincent Kompany“, sagt Antony.

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Dennoch fiel die Entscheidung letztlich zugunsten von Betis aus. Ausschlaggebend dafür war laut Antony seine persönliche Situation: „Ich befand mich damals in einer schwierigen Phase meines Lebens und brauchte einen Ort, an dem ich wieder glücklich werden konnte – nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Deshalb bereue ich diese Entscheidung überhaupt nicht.“ Dass der Wechsel nach Sevilla die richtige Wahl war, untermauern die Zahlen: In der vergangenen Saison steuerte Antony in 46 Pflichtspielen 14 Tore und zehn Vorlagen für Betis bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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