Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

FCN: Stepanov will weg

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Artem Stepanov beim Training am Valznerweiher @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg verliert womöglich noch im Winter Sturm-Talent Artem Stepanov. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 18-Jährige dem Club seinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Eigentlich ist der Ukrainer noch bis zum Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen, doch das Leihgeschäft steht vor dem vorzeitigen Abbruch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsfuß war schon in der Hinrunde nur Joker, gegen die SV Elversberg (2:3) stand er am vergangenen Wochenende dann gar nicht im Kader. Hintergrund ist, dass sich Piet Scobel (20) aus der zweiten Mannschaft aufgedrängt hat und in der Rangordnung an Stepanov vorbeigezogen ist. Gegen die SVE gab Scobel sein Startelfdebüt und traf doppelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Nürnberg
Leverkusen
Artem Stepanov

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Artem Stepanov Artem Stepanov
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert