FCN: Stepanov will weg

Der 1. FC Nürnberg verliert womöglich noch im Winter Sturm-Talent Artem Stepanov. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 18-Jährige dem Club seinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Eigentlich ist der Ukrainer noch bis zum Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen, doch das Leihgeschäft steht vor dem vorzeitigen Abbruch.

Der Rechtsfuß war schon in der Hinrunde nur Joker, gegen die SV Elversberg (2:3) stand er am vergangenen Wochenende dann gar nicht im Kader. Hintergrund ist, dass sich Piet Scobel (20) aus der zweiten Mannschaft aufgedrängt hat und in der Rangordnung an Stepanov vorbeigezogen ist. Gegen die SVE gab Scobel sein Startelfdebüt und traf doppelt.