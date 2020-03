Werder: Zweite Liga mit Kohfeldt „eine Option“

Beim SV Werder Bremen kann man sich prinzipiell gut vorstellen, mit Florian Kohfeldt in die zweite Liga zu gehen. „Das kann eine Option sein“, bestätigt Marco Bode im Gespräch mit der ‚Frankfurter Rundschau‘, „aber ich möchte betonen, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auch nur im Ansatz einen Abstieg akzeptieren würden.“

Die von vielen nachgesagt Nibelungen-Treue weist der Aufsichtsratschef der Bremer allerdings weit von sich: „Ich habe gelesen, wir würden nur deshalb an Florian festhalten, weil wir so gut befreundet seien. Tatsächlich ist es aber so: Die Nähe und der respektvolle Umgang sind sehr professionell. Gerade wegen dieser Vertrautheit können wir sehr offen miteinander sprechen. Florian ist ein Kämpfer, deshalb bin ich der Meinung, wir sollten mit ihm kämpfen.“