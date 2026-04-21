HSV-Boss macht Hoffnung bei Vuskovic

Luka Vuskovic wird aller Voraussicht nach in der laufenden Spielzeit noch für den Hamburger SV in der Bundesliga auflaufen können. Das bekräftigt HSV-Sportdirektor Claus Costa gegenüber ‚Bild‘: „Ich sehe die Chancen positiv, dass er diese Saison noch einmal eingreifen kann. Wenn er einsatzfähig ist, hält ihn nichts auf. Er ist extrem ehrgeizig und will unbedingt für uns nochmal spielen. Deswegen sind wir zuversichtlich.“

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Der Abwehrchef der Hanseaten fällt gegenwärtig mit einer Knieverletzung aus, die sich der 19-Jährige vor zwei Wochen im Training zuzog. Diese erwies sich zwar als schlimmer als befürchtet, ist aber nicht strukturell. „Durch eine Knie-Stauchung oder -Prellung kommt es zu einer Einblutung. Die macht es schwierig, das Knie gezielt und richtig anzusteuern. Das ist etwas, das Zeit braucht. Natürlich fehlt Luka. Dadurch, dass er nicht auf dem Platz ist, ist er etwas raus. Wir müssen geduldig sein und abwarten, wann er uns wieder zur Verfügung steht“, so Costa.