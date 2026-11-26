Mauro Lustrinelli ist gewillt, die Diskussionen um seine Person auszublenden. „Für mich ist der Fokus wichtig. Ich habe diese Woche viel Zeit gehabt, nachzudenken, wie ich dem Team helfen kann. Für mich ist wichtig, dass meine Energie ins Team fließt“, sagte der Cheftrainer von Union Berlin vor dem richtungsweisenden Spiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr), „ich gehe weiter in diese Challenge mit vollem Vertrauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Ketchup-Effekt finden.“

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Nach dem 1:5-Debakel gegen RB Leipzig steht Lustrinelli gehörig unter Druck, mit nur einem Sieg nach zehn Spieltagen rangiert Union auf Platz 17 der Bundesliga-Tabelle. Zuletzt berichtete ‚Sky‘ von zwei Endspielen, die kommenden Partien gegen Mainz und den Hamburger SV werden wohl entscheidend für die Zukunft des 50-jährigen Schweizers, der erst im Sommer als Meister-Coach des FC Thun nach Köpenick gekommen war.