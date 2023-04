Bellingham-Poker: Gerücht um Real-Rückzug

Borussia Dortmund muss sich im Sommer womöglich nicht mit einem Angebot von Real Madrid für Jude Bellingham auseinandersetzen. Das spanische Portal ‚Relevo‘ berichtet, dass die Königlichen die Personalie in ihrer Priorisierung zurückgestuft haben. Bellingham sei zu teuer, zudem wolle respektive könne man in finanzieller Hinsicht nicht mit den Interessenten aus der Premier League konkurrieren.

Aktuell ist kaum möglich, eine valide Vorhersage zu treffen, welche Abzweigung der 19-jährige Engländer im Anschluss an diese Saison nehmen wird. Ein Verbleib beim BVB ist nicht vom Tisch. Das bekräftigten Klub wie Spieler in den zurückliegenden Wochen gleichermaßen.

Verabschiedet sich Real also final aus dem Werben um Bellingham? Man mag es kaum glauben, auch wenn ‚Relevo‘ nicht von ungefähr zu bedenken gibt, dass die Anpassung an den spanischen Fußball einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Ähnliche Geduld hatte Real allerdings auch schon in den Fällen Vinicius Junior oder auch Rodrygo. Ausgezahlt hat sich diese mittelfristige Planung allemal.